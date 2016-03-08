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Вторник, 08 Март 2016 17:28

Аракчи: "Иран навязал свою волю "Шестерке"

Аракчи: &quot;Иран навязал свою волю &quot;Шестерке&quot;
ИА Гостелерадио - "Главным достижением Ирана на переговорах по ядерной программе стало навязывание воли ИРИ шестерке ведущих мировых держав, - считает председатель иранского штаба по отслеживанию имплементации СВПД.

Сейед Аббас Аракчи назвал ядерные переговоры "воплощением дипломатического потенциала исламской республики", а СВПД - результатом 12-летнего сопротивления и настаивания великого иранского народа на основных принципах и неотъемлемом праве на освоении ядерной энергии.

Он добавил: "Итоги переговоров для обеих сторон были взаимовыгодными, т.е. как Иран, так и противная сторона достигли реализации своих требований, и, конечно, их требования не противоречили нашим".

Аракчи перечислил среди удовлетворивших Тегеран требований официальное признание мирной ядерной программы Ирана мировым сообществом, в частности обогащение и снятие санкций.

Он добавил: "Требованием противоположной стороны после нескольких этапов было предотвращение разработки ядерного оружия в Иране на основании утверждений о том, что они достигли этой цели без военного конфликта, тогда, как с точки зрения Ирана, это вовсе не было достижением (противной стороны), так как в доктрине ИРИ нет места ядерному оружию".

Опубликовано в Иран
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