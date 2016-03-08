Заключительный этап ракетных учений "Могущества велаята"

ИА Гостелерадио - В Иране начался заключительный этап ракетных учений "Могущество велаята".

На церемонии начала последнего этапа ракетных учений присутствовали главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Ирана дивизионный генерал Мухаммад Али Джафари и командующий аэрокосмическими войсками Корпуса бригадный генерал Амир Али Хаджи-заде.

Учения "Могущество велаята" проходят одновременно в нескольких точках страны под девизом "демонстрации могущества и устойчивой безопасности под сенью интеграции и единодушия" с целью презентации "потенциала сдерживания и всесторонней готовности ИРИ к отражению любой угрозы и защиты революции и территориальной целостности страны". На данном этапе производятся запуски баллистических ракет из шахтных установок.