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Вторник, 08 Март 2016 14:34

Заключительный этап ракетных учений "Могущества велаята"

Заключительный этап ракетных учений &quot;Могущества велаята&quot;
ИА Гостелерадио - В Иране начался заключительный этап ракетных учений "Могущество велаята".

На церемонии начала последнего этапа ракетных учений присутствовали главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Ирана дивизионный генерал Мухаммад Али Джафари и командующий аэрокосмическими войсками Корпуса бригадный генерал Амир Али Хаджи-заде.

Учения "Могущество велаята" проходят одновременно в нескольких точках страны под девизом "демонстрации могущества и устойчивой безопасности под сенью интеграции и единодушия" с целью презентации "потенциала сдерживания и всесторонней готовности ИРИ к отражению любой угрозы и защиты революции и территориальной целостности страны". На данном этапе производятся запуски баллистических ракет из шахтных установок.

Опубликовано в Иран

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