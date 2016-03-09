Иранский банк "Меллат" получит $4 млрд компенсации от Великобритании

Верховный суд Великобритании вынес решение в пользу иранского банка "Меллат", который получит $4 млрд в качестве компенсации от казначейства Великобритании.

Об этом заявил генеральный директор иранского банка Али Растегар.

"Верховный суд Великобритании вынес решение в пользу нашего банка, который получит от казначейства этой страны $4 млрд в качестве компенсации к концу весны", - приводит иранская газета Financial Tribune слова гендиректора банка "Меллат".

С 2009 года этому иранскому финансовому институту было запрещено осуществлять операции с британскими контрагентами на том основании, что он якобы имел отношение к реализации атомной программы Ирана.

Возможность подать иск о возмещении ущерба у "Меллата" появилась после того, как в июне 2013 года Верховный суд Великобритании признал санкции против него незаконными.

В 2014 году иранский банк подал в Высокий суд Лондона иск к правительству Великобритании о возмещении упущенной выгоды.

Как отмечает "Файнэншл трибюн", в ходе судебного разбирательства британское казначейство не предоставило достаточных доказательств причастности "Меллат" к иранской ядерной программе.

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http://tass.ru/ekonomika/2723461