8 марта - Всемирный женский день. Обзор положения женщин в Африке

Сегодня, 8 марта, во всемирном календаре назван Женским днем.

Этот день в действительности напоминает нам о положении женщин в мире, о их насущных проблемах и трудностях. В современном мире, вопреки обманчивым и лозунгам о правах человека, огромное количество женщин женщин в различных районах мира, ни только лишены элементарных прав, но и живут в очень тяжелых условиях.

Во множестве стран мира женщины и дети становится основными жертвами войн и вооруженных конфликтов. В таких африканских странах, как Южный Судан, Нигерия, Бурунди, Нигер и Центральноафриканская Республика, женщины являются главными жертвами.

В настоящее время в Южном Судане большое количество женщин погибает в результате вооруженных столкновений, или же попадают в плен и подвергаются всевозможному физическому и сексуальному насилию.

В Южной Африке женщины и дети страдают от подобного плачевного положения. Даже женщины, живущие в лагерях Организации Объединенных Наций, лишены самых элементарных гражданских прав. Тем временем, женщины подвергаются сексуальному насилию даже со стороны "миротворцев" Организации Объединенных Наций, миссия которых состоит в обеспечении безопасности мирного населения.

Помимо стран, втянутых в боевые действия, в относительно спокойных африканских странах большинство женщин лишены права на учебу и посещение образовательных учреждений.

Голод и недоедание также серьезно угрожают значительному количеству африканских стран, большинство население которых составляют женщины и дети.

Действия экстремистских и террористических группировок в большом количестве африканских государств является еще одной проблемой, которая делает очень уязвимыми женщин. В ходе террористических операций террористы очень часто похищают женщин и детей, а затем используют их в боевых действиях или в качестве "смертников". Хотя прошло больше года с момента похищения 241 школьниц в Нигерии, до сих нет достоверной информации об их участи.

Недавно вице председатель Африканской комиссии по правам человека Сойата Майга объявил: "Женщины и дети становятся первыми жертвами внутренних конфликтов в Африке. Женщины являются объектами физического и сексуального насилия в условиях, когда виновники этих правонарушений и преступлений остаются безнаказанными".

Стоит отметить, что и в других точках мира женщины живут в тяжелых и порой небезопасных условиях. Большинство беженок на европейских границах пребывают в весьма печальных условиях. Даже те девушки и женщины, которым удается пересечь границу и поселиться в лагерях, не чувствуют себя в полной безопасности.

Международная правозащитная организация Amnesty International в новом отчете предостерегла о том, что женщины-беженки сталкиваются с систематическим физическим и сексуальным насилием на протяжении своих путешествий из стран арабского Востока и Африки в Европу.

Женщины и девушки постоянно находятся под угрозой насилия и не могут обратиться в правоохранительные органы за защитой. Правозащитная организация опросила 40 беженок, находящихся в Германии и Норвегии и прибывших в эти страны через Грецию и Балканы. Все опрошенные женщины были уроженками Сирии и Ирака.

«Многие рассказали, что почти во всех странах, которые они пересекли, им довелось испытать физическое насилие и финансовую эксплуатацию, распускание рук и принуждение к сексу контрабандистами, сотрудниками правоохранительных органов или другими беженцами», - говорится в отчете.

Особенно тяжела бывает участь женщин и девушек, путешествующих в одиночку или с маленькими детьми. В лагерях в Венгрии, Хорватии и Греции им приходилось спать в палатках рядом с мужчинами, пользоваться общими санузлами и душевыми, и зачастую это становилось поводом для домогательств.

Во множестве других стран женщины живут в тяжелых бытовых условиях, лишенных безопасности и права на получение образования. В некоторых странах, где женщины попадают в плен боевикам террористической группировки ДАИШ, подвергаются ужасному насилию. В Ираке большинство схваченных в плен девушек и женщин боевики ДАИШ продают на рынках рабынь. Участь большинства из них неизвестна.

Свобода, равенство, защита прав, безопасность - красивые и обманчивые лозунги, которыми большинство правителей западных государств прикрываются для достижения своих личных целей - в то время, как за кулисами войн и военных столкновений действует система поставки западного оружия и военного снаряжения обеим сторонам конфликта. И как было сказано выше главными жертвами этих военных столкновений в первую очередь становятся самые уязвимые слои общества - то есть беззащитные дети и женщины.