Комментарии

Мы рассказали, что эпоха правления Тимуридов представляла собой один из самых славных периодов среди иранских правящих династий, в связи с тем, что династия покровительствовала культуре, искусству, и именно, в эту эпоху рассвета в истории культуры формируется цивилизация Ирана.