Комментарии

- Велаяти: "Иран и Италия обладают возможностями сотрудничества в разных сферах"
- Атаки саудовской авиации на жилые районы в Йемене
- Подписан меморандум о сотрудничестве между Ираном и Болгарией
- В отношении 22 обвиняемых в нападение на посольство
- Акцент Ирана на развитии экономического сотрудничества со Словакией
- Политика Турции основана на выходе из кризиса при помощи Ирана
- Делегация комиссии по вопросам культуры меджлиса Ирана прибыла в Мадрид
- Американский чиновник: Абу Омар аш-Шишани был убит в Сирии 4 марта
- Дружественные отношения Ирана в Пакистаном
- Развитие экономического сотрудничества между Ираном и Таиландом
Запуск баллистических ракет – акцентирование потенциала сдерживания Ирана
На днях в Иране в ходе ракетных учений "Могущество велаята" было испытано несколько баллистических ракет.
Переговоры Зарифа в Сингапуре
Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мухаммад Джавад Зариф на встрече с высокопоставленными должностными лицами Сингапура обсудил пути развития отношений двух стран в политической и экономической областях. Во вторник Зариф в рамках …
Акция протеста заключенных членов ХАМАС в израильских тюрьмах
Узники Движения исламского сопротивления Палестины (ХАМАС) начали в израильских тюрьмах акцию протеста против жестоких наказанию заключенных членов ХАМАС.
Шейх Нимр был известен в качестве символа протеста против подобного обращения
Новость о мученической гибели выдающегося саудовского шиитского богослова, казненного режимом Аль-Сауда, стала заголовками большого количества СМИ.
Видео и фото
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Музей Абгине
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Музей памятников дикой природы
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Музей Мукаддама
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Лесной парк Джамшидия в Тегеране
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Музей национальных ювелирных изделий Ирана
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Музей ковров Ирана
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Перелетные лебеди в провинции Мазендеран
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Пресс-конференция глав МИД Ирана и Боснии
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Теракты в Сирии унесли жизни более 120 человек (фото+видео)
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Президент Ирана Хасан Роухани принял министра обороны РФ
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Министр Омана встретился с президентом Ирана (фото)
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Расширение отношений с соседями - приоритет внешней политики Ирана (фото)
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Эквилибр на амбициях
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Сегодня в СМИ
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Велаяти: "Австрия - приоритет Ирана" (фото)
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Зариф: "Ирано-орманские отношения развиваются во всех направлениях" (фото+видео)
Велаяти: "Иран и Италия обладают возможностями сотрудничества в разных сферах"
Директор Центра стратегических исследований при Ассамблеи государственных интересов Ирана сказал: "ИРИ и Италия обладают немалыми неиспользованными и ценными потенциалами развития сотрудничества в разных сферах".
Атаки саудовской авиации на жилые районы в Йемене
Еще несколько мирных жителей Йемена погибло в результате налета саудовских истребителей на жилые районы в провинции аль-Джауф, на севере Йемена.
Подписан меморандум о сотрудничестве между Ираном и Болгарией
Исламская Республика Иран и Болгария подписали несколько меморандумов о сотрудничестве в сфере промышленности, торговли, транспортировки энергетики, связи, сельского хозяйства и культуры.
Делегация комиссии по вопросам культуры меджлиса Ирана прибыла в Мадрид
Члены делегации комиссии по вопросам культуры Собрания исламского совета (меджлиса) ИРИ встретились и провели переговоры с культурными и религиозными деятелями Испании.
Культура
Иранские знаменитости - гордость мира (Алишер Навои)
Мы рассказали, что эпоха правления Тимуридов представляла собой один из самых славных периодов среди иранских правящих династий, в связи с тем, что династия покровительствовала культуре, искусству, и именно, в эту эпоху рассвета в истории культуры формируется цивилизация Ирана.
Самозванец - 11
Мы вам рассказывали как халиф Гарун Ар-Рашид вместе со своим визирем Джафаром Бармаки однажды ночью переодевшись, отправились в Багдад и повстречались со старым рыбаком, которому в этот день не удалось поймать рыбу.
Улица Сие-тир (30 тира) в Тегеране
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию одну из самых старых и известных улиц Тегерана: улицу Сие тир (30 тира) или Каввам ас-Салтана, которая отличается ценными особенностями.
Покойный доктор Кейсар Аминпур - 6
Сегодня мы заканчиваем знакомство с творчеством современного иранского поэта покойного доктора Кейсара Аминпура.
Ислам
Суры "Аль-Алак" и "Аль-Гадр"
"Аль-Алак" – это 96-ая сура Священного Корана. Она была ниспослана в Мекке и состоит из 19 аятов.
Жемчужина из океана мудрости имама Хасана Аскари
Сегодня мусульмане отмечают благословенный день рождения одного из дорогих правнуков пророка ислама (да благословит Аллах его и род его).
Основы единства в Коране и сунны Пророка (ДБАР)
Друзья, в этой программе мы поговорим об основах единства в Коране и сунны великого Пророка ислама.
Политика
Сегодня в СМИ
Самые интересные материалы, которые мы читаем в сегодняшней программе: Почему 8 марта назван днем женщин?, столица книги Ирана, экспорт инженеров в Ирак и Афганистан, и успех министерства здравоохранения и лечения Ирана.
Иран за неделю 2016.02.18
Лидер исламской революции обозначил активное и сознательное участие иранского народа в предстоящих выборах в исламский меджлис и Совет экспертов шариата как "фактор нейтрализации вражеских заговоров".
США – внутреннее исследование 2016.02.16
На первичных выборах, проходивших в прошлый вторник в американском штате Нью-Гемпшир, у демократов победу одержал сенатор Берни Сандерс, у республиканцев — миллиардер Дональд Трамп.
Американские базы в Египте (часть 3)
Ирако-иранская война еще не закончилась, как последствия этого разрушительного конфликта начали сказываться на экономике стран Ближнего Востока.