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Комментарии

Запуск баллистических ракет – акцентирование потенциала сдерживания Ирана

Запуск баллистических ракет – акцентирование потенциала сдерживания Ирана

На днях в Иране в ходе ракетных учений "Могущество велаята" было испытано несколько баллистических ракет.

Статьи

Переговоры Зарифа в Сингапуре

Переговоры Зарифа в Сингапуре

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мухаммад Джавад Зариф на встрече с высокопоставленными должностными лицами Сингапура обсудил пути развития отношений двух стран в политической и экономической областях. Во вторник Зариф в рамках …

Репортаж

Акция протеста заключенных членов ХАМАС в израильских тюрьмах

Акция протеста заключенных членов ХАМАС в израильских тюрьмах

Узники Движения исламского сопротивления Палестины (ХАМАС) начали в израильских тюрьмах акцию протеста против жестоких наказанию заключенных членов ХАМАС.

Ракурс

Шейх Нимр был известен в качестве символа протеста против подобного обращения

Шейх Нимр был известен в качестве символа протеста против подобного обращения

Новость о мученической гибели выдающегося саудовского шиитского богослова, казненного режимом Аль-Сауда, стала заголовками большого количества СМИ.

Видео и фото

Иран

Велаяти:

Велаяти: "Иран и Италия обладают возможностями сотрудничества в разных сферах"

Директор Центра стратегических исследований при Ассамблеи государственных интересов Ирана сказал: "ИРИ и Италия обладают немалыми неиспользованными и ценными потенциалами развития сотрудничества в разных сферах".

Ближний Восток

Атаки саудовской авиации на жилые районы в Йемене

Атаки саудовской авиации на жилые районы в Йемене

Еще несколько мирных жителей Йемена погибло в результате налета саудовских истребителей на жилые районы в провинции аль-Джауф, на севере Йемена.

Экономика

Подписан меморандум о сотрудничестве между Ираном и Болгарией

Подписан меморандум о сотрудничестве между Ираном и Болгарией

Исламская Республика Иран и Болгария подписали несколько меморандумов о сотрудничестве в сфере промышленности, торговли, транспортировки энергетики, связи, сельского хозяйства и культуры.

Культура

Делегация комиссии по вопросам культуры меджлиса Ирана прибыла в Мадрид

Делегация комиссии по вопросам культуры меджлиса Ирана прибыла в Мадрид

Члены делегации комиссии по вопросам культуры Собрания исламского совета (меджлиса) ИРИ встретились и провели переговоры с культурными и религиозными деятелями Испании.

Культура

Иранские знаменитости - гордость мира (Алишер Навои)

Иранские знаменитости - гордость мира (Алишер Навои)

Мы рассказали, что эпоха правления Тимуридов представляла собой один из самых славных периодов среди иранских правящих династий, в связи с тем, что династия покровительствовала культуре, искусству, и именно, в эту эпоху рассвета в истории культуры формируется цивилизация Ирана.

Самозванец - 11

Самозванец - 11

Мы вам рассказывали как халиф Гарун Ар-Рашид вместе со своим визирем Джафаром Бармаки однажды ночью переодевшись, отправились в Багдад и повстречались со старым рыбаком, которому в этот день не удалось поймать рыбу.

Улица Сие-тир (30 тира) в Тегеране

Улица Сие-тир (30 тира) в Тегеране

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию одну из самых старых и известных улиц Тегерана: улицу Сие тир (30 тира) или Каввам ас-Салтана, которая отличается ценными особенностями.

Покойный доктор Кейсар Аминпур - 6

Покойный доктор Кейсар Аминпур - 6

Сегодня мы заканчиваем знакомство с творчеством современного иранского поэта покойного доктора Кейсара Аминпура.

Ислам

Суры

Суры "Аль-Алак" и "Аль-Гадр"

"Аль-Алак" – это 96-ая сура Священного Корана. Она была ниспослана в Мекке и состоит из 19 аятов.

Ислам- мой выбор (Атсоко Хошино)

Ислам- мой выбор (Атсоко Хошино)

Атсоко Хошино, новообращенная мусульманка из Японии.

Жемчужина из океана мудрости имама Хасана Аскари

Жемчужина из океана мудрости имама Хасана Аскари

Сегодня мусульмане отмечают благословенный день рождения одного из дорогих правнуков пророка ислама (да благословит Аллах его и род его).

Основы единства в Коране и сунны Пророка (ДБАР)

Основы единства в Коране и сунны Пророка (ДБАР)

Друзья, в этой программе мы поговорим об основах единства в Коране и сунны великого Пророка ислама.

Политика

Сегодня в СМИ

Сегодня в СМИ

Самые интересные материалы, которые мы читаем в сегодняшней программе: Почему 8 марта назван днем женщин?, столица книги Ирана, экспорт инженеров в Ирак и Афганистан, и успех министерства здравоохранения и лечения Ирана.

Иран за неделю 2016.02.18

Иран за неделю 2016.02.18

Лидер исламской революции обозначил активное и сознательное участие иранского народа в предстоящих выборах в исламский меджлис и Совет экспертов шариата как "фактор нейтрализации вражеских заговоров".

США – внутреннее исследование 2016.02.16

США – внутреннее исследование 2016.02.16

На первичных выборах, проходивших в прошлый вторник в американском штате Нью-Гемпшир, у демократов победу одержал сенатор Берни Сандерс, у республиканцев — миллиардер Дональд Трамп.

Американские базы в Египте (часть 3)

Американские базы в Египте (часть 3)

Ирако-иранская война еще не закончилась, как последствия этого разрушительного конфликта начали сказываться на экономике стран Ближнего Востока.